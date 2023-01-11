Правила ужесточились: торговцев в Украине обязали установить платежные терминалы, но есть исключения

Платежные терминалы в Украине с 1 января стали обязательными для всей торговли в населенных пунктах, где население составляет более 25 тысяч человек. Правила ужесточились с 1 января 2023 года.

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В населенных пунктах с меньшим населением действует отсрочка до 1 января 2024 года. Такие нормы прописаны в украинском законодательстве.

Кроме того, требование об установке POS-терминалов не распространяться на ФЛП-плательщиков единого налога I группы. Также есть исключение для тех, кто занимается:

продажей с использованием торговых автоматов;

выездной или выносной торговлей;

продажей собственной выращенной или откормленной продукции.

Нарушителям грозят штрафы. Безосновательный отказ в принятии в расчет платежной карты будет означать штраф в размере от 1700 до 3400 грн. А в случае повторного нарушения в течение года следующий штраф будет больше – от 8500 грн до 17 000 грн.

Зачем нужны РРО

Часть "ФОПов" в Украине занижает свои реальные выручки для того, чтобы оставаться на едином налоге. При этом размер единого налога чаще всего меньше, чем налоги с зарплаты медсестры или учителя.

Отсутствие учета у "ФОПов" позволяет им продавать в том числе контрабанду. Они не выдают чеки, а с чеком можно продать только легальную продукцию. Как результат, бюджет теряет миллиарды гривен ежегодно. Кроме того, искажается конкуренция на рынке.

Честный предприниматель вынужден платить налоги и не может продавать сомнительный товар. В то же время "серые" "ФОПы" платят мизерные налоги, при этом торгуют контрабандой.

Как сообщал OBOZREVATEL, оформление сотрудников "ФОПами" для снижения налогов на зарплату может помешать Украине стать членом ЕС. Есть несколько вариантов, как решить эту проблему.

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