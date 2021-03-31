В США поддержали Украину в решениях по "Мотор Сичи" и ПриватБанку

В США считают обнадеживающими шаги Украины касательно ПАО "Мотор Сич" и привлечения к ответственности бывших руководителей ПриватБанка.

Об этом сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, пишет "Интерфакс". Также она отметила, что американские власти поддержали шаги по введению санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Они годами использовали свои медиа активы для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины. Обнадеживающими для нас были ограничительные меры по китайской компании, которая пытается ненадлежащим образом получить контроль над стратегически важной технологией АО "Мотор Сич". Недавно выдвинутые обвинения против бывших руководителей ПриватБанка являются важным первым шагом к привлечению к ответственности олигархов, обвиняемых в краже миллиардов у украинского народа. Обнадеживающими для нас также стали шаги по привлечению к ответственности лиц, причастных за вмешательство в выборы в США", – заявила Квин.

Она добавила, что нужно признать для начала, насколько сложной является борьба с коррупцией, так как влиятельные круги с узкокорыстными интересами прилагают усилия не только для того, чтобы подорвать реформы, но и дискредитировать повестку дня реформ бесконечным потоком дезинформации и фальшивой риторикой.

"В конце концов, не Соединенным Штатам судить, являются ли реформы "достаточными", а украинскому народу. На этой идее президент Зеленский проводил свою избирательную кампанию, когда баллотировался в президенты. Именно он и люди, которые за него проголосовали считают, что нужно делать больше, и мы рады поддержать его в этих усилиях. Именно эти реформы будут гарантировать для Украины прочную, успешную демократию и приведут к полной интеграции с НАТО и Европейским Союзом", – отмечает дипломатка.

Директор по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств посольства США в Украине Сара Лангенкамп указала, что есть несколько действительно важных антикоррупционных реформ, которые будут иметь большое значение. "Комплексная судебная реформа является важнейшей, так как без независимых и справедливых судов вы не можете гарантировать верховенство права, защитить граждан от коррупции и преступности, или привлечь иностранные инвестиции. А сейчас, когда Украине нужно решительно действовать для создания мощной антикоррупционной архитектуры, в Верховной Раде ожидает рассмотрения ряд критически важных законопроектов", – сказала она.

Лангенкамп указала, что, говоря о реестре деклараций об активах, США нравится приоритетность, которую президент Украины Владимир Зеленский предоставляет восстановлению пропорциональных и сдерживающих санкций против подачи ложных деклараций. Она считает, что принятие соответствующего закона станет важной демонстрацией намерения провести некоторые из этих наиболее сложных и стратегических реформ.

"Наконец, я бы сказала, что есть другие важные реформы, связанные с сохранением независимости и эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Восстановление конституционности НАБУ при обеспечении его дальнейшей независимости после решения КС в октябре прошлого года является критически важным для усиления борьбы с коррупцией. Назначение высококвалифицированного и независимого специализированного антикоррупционного прокурора является еще одной важной постоянной работой, которая демонстрирует преданность Украины институционализации независимых антикоррупционных усилий", – подытожила Лангенкамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о национализации предприятия "Мотор Сич". Таким образом, вступило в силу решение СНБО от 11 марта 2021 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины " О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей".

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