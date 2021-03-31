У США підтримали Україну в рішеннях щодо "Мотор Січі" і ПриватБанку

У США вважають обнадійливими кроки України щодо ПАТ "Мотор Січ" і притягнення до відповідальності колишніх керівників ПриватБанку.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, пише "Інтерфакс". Також вона зазначила, що американська влада підтримали кроки по введенню санкцій проти Віктора Медведчука таТараса Козака.

"Вони роками використовували свої медіа активи для підриву суверенітету і територіальної цілісності України. Обнадійливими для нас були обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою технологією АТ" Мотор Січ ". Нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників ПриватБанку є важливим першим кроком до залучення до відповідальності олігархів, обвинувачених в розкраданні мільярдів у українського народу. Обнадійливими для нас також стали кроки по залученню до відповідальності осіб, причетних за втручання у вибори в США", – заявила Квін.

Вона додала, що потрібно визнати для початку, наскільки складною є боротьба з корупцією, так як впливові кола з вузькокорисливими інтересами докладають зусиль не тільки для того, щоб підірвати реформи, а й дискредитувати порядку денного реформ нескінченним потоком дезінформації і фальшивої риторики.

"Врешті-решт, не Сполученим Штатам судити, чи є реформи "достатніми", а українському народові. На цій ідеї президент Зеленський проводив свою виборчу кампанію, коли балотувався в президенти. Саме він і люди, які за нього проголосували вважають, що потрібно робити більше, і ми раді підтримати його в цих зусиллях. Саме ці реформи будуть гарантувати для України міцну, успішну демократію та приведуть до повної інтеграції з НАТО і Європейським Союзом", – зазначає дипломатка.

Директор з питань міжнародної боротьби з наркотиками і співпраці правоохоронних відомств посольства США в Україні Сара Лангенкамп вказала, що є кілька дійсно важливих антикорупційних реформ, які будуть мати велике значення. "Комплексна судова реформа є найважливішою, тому що без незалежних і справедливих судів ви не можете гарантувати верховенство права, захистити громадян від корупції і злочинності, або залучити іноземні інвестиції. А тепер, коли Україні потрібно рішуче діяти для створення потужної антикорупційної архітектури, у Верховній Раді очікує розгляду низка критично важливих законопроєктів", – сказала вона.

Лангенкамп вказала, що, кажучи про реєстр декларацій про активи, США подобається пріоритетність, яку президент України Володимир Зеленський надає відновленню пропорційних та стримуючих санкцій проти подачі неправдивих декларацій. Вона вважає, що ухвалення відповідного закону стане важливою демонстрацією наміру провести деякі з цих найбільш складних і стратегічних реформ.

"Нарешті, я б сказала, що є інші важливі реформи, пов'язані зі збереженням незалежності та ефективності антикорупційної інфраструктури. Відновлення конституційності НАБУ при забезпеченні його подальшої незалежності після рішення КС у жовтні минулого року є критично важливим для посилення боротьби з корупцією. Призначення висококваліфікованого і незалежного спеціалізованого антикорупційного прокурора є ще однією важливою постійною роботою, яка демонструє відданість України інституціоналізації незалежних антикорупційних зусиль", – підсумувала Лангенкамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про націоналізацію підприємства "Мотор Січ". Таким чином, вступило в силу рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України" Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів".

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