В России цены "вернулись в 90-е": властям пришлось "исправить" расчет инфляции

В России с начала года цены взлетели на 10%. Большая часть этого роста произошло с 24 февраля, после начала полномасштабной войны РФ против Украины. В результате Росстат изменил формулу подсчета инфляции: таким образом официальные цифры "откорректировали".

Об этом говорится в отчете российского ведомства. Из потребительской корзины, с помощью которой подсчитывают официальный уровень инфляции, исключили некоторые расходы. Например, деньги на отпуск.

Сильнее всего цены растут на продовольствие: капуста за год подорожала на 291,1%, хотя она не является импортным продуктом. Овощи из "борщевого набора" подорожали на 41-52% за год. Мясо курицы стало дороже на 13,5%, говядина – на 22,7%, свинина – на 16,3%, рис – на 27,4%, гречка – на 42,9%, мука – на 23,7%, сахар – на 72,7%, соль – на 24,5%, вермишель – на 25%, сливочное масло – на 22,7%.

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По словам директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, инфляция вернулась в 1990-е. "Главный риск сейчас – это дефицит базовых импортных товаров", – цитирует издание Kapital заведующего Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Александра Абрамова. По его словам, в Россию может вернуться инфляция "советского типа": товары не будут стоить дорого, их просто не будет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России дефолт может наступить уже 4 мая. РФ не выплатила валютный долг с конечным сроком погашения 4 апреля, им дали 30 дней для того, чтобы оплатить долги. После они будут объявлены страной в состоянии дефолта.

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