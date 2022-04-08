Дефолт в России неизбежен, решение принято: названа дата банкротства РФ

В России дефолт может наступить уже 4 мая. РФ не выплатила валютный долг с конечным сроком погашения 4 апреля, им дали 30 дней для того, чтобы оплатить долги. После они будут объявлены страной в состоянии дефолта.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Внешняя политика Путина построена на угрозах и ультиматумах. В первые дни после начала войны он принял решение возвращать долги в рублях, а затем поставил ЕС перед выбором – или открывать счет в российских банках, покупать валюту агрессора и оплачивать ею голубое топливо – или остаться без газа.

Теперь же США поставили Путина перед жестким выбором. Или он откажется от своей идеи с рублями и будет выплачивать долги в долларах, или же приведет страну к очень быстрому дефолту. Минфин США отменил свое решение и запретил погашать кредиты из арестованных валютных счетов России.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила идею так: РФ поставили перед выбором. Они должны или истощать валютные резервы, или признать, что они неплатежеспособны (что и есть состоянием дефолта).

И Путин свой выбор сделал. Минфин РФ отправил кредиторам рубли и теперь, если в течение 30 дней они не пойдут на уступки, будет оглашен дефолт. "В целом это вполне понятный шаг агрессора, поскольку все последствия дефолта в России уже наступили. Они уже отрезаны от рынка капитала, у них проблемные долги, в том числе, госкомпаний, они даже выпали из кредитных рейтингов, а ведение финансовых или каких-либо операций с их страной уже токсично", – считает член комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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