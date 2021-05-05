В РФ заявили, что Крыму хватит воды на ближайшие годы: что планируют сделать

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что аннексированный Россией Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы. Среди вариантов для стабилизации ситуации с водой рассматриваются новые водозаборы, добычу воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды.

Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов и снижение потерь, а также совершенствование системы учета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, РФ решит вопрос водоснабжения Крыма самостоятельно и без участия Украины. "Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", –заявил он.

Хуснуллин отметил, что окончательное решение по строительству опреснительной установки в Крыму пока не принято, этот способ получения воды будет крайней мерой. "Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Как крайний вариант она у нас в программе есть. Если будет не хватать воды – будем использовать эту систему", – сказал он.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что бурение скважин для добычи пресной воды в акватории Азовского моря начнется в середине лета. По его словам, уже найдена вода "на косе с берега". Ее качество – на верхнем пределе по солености.

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