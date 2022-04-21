В преддверии дефолта глава ЦБ РФ заявила, что "никакой дефолт" России не грозит

Глава Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт. При этом в действительности дефолт РФ по внешнему долгу могут объявить уже 4 мая.

"Что касается возможности дефолта, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит", – заявила Набиуллина во время заседания Госдумы РФ.

Такое заявление вызвало радость у российских депутатов. "Коллеги, это ответ председателя Центрального банка, давайте поаплодируем", – призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также Набиуллина отметила, что "структурная перестройка российской экономики" уже началась. Ранее глава ЦБ РФ объясняла, что это происходит из-за санкций, которые начали оказывать влияние не только на финансовый сектор, но и на реальную экономику.

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Тем не менее, дефолт РФ все же грозит, причем уже в ближайшие недели. По расчетам финансовых аналитиков, дефолт России наступит 4 мая, так как страна-агрессор отказалась оплачивать свои кредиты в долларах и заплатила в рублях. Такие платежи не принимаются.

Страна все еще может предотвратить дефолт, если заплатит в валюте до 4 мая. Россия изучает способы перенаправления платежей через местные учреждения, а также собственного клирингового агента.

Но остается неясным, есть ли у этих усилий шансы на успех и помогут ли эти шаги стране избежать дефолта. Ведь JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США уже запретила выплату долгов с арестованных резервов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ранее Канада ввела дополнительные санкции в отношении соратников российского диктатора Владимира Путина. Новые меры накладывают ограничения на 14 представителей российского режима, включая главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.