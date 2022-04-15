Дефолт России неизбежен, уже известна дата: названы последствия для страны-агрессора

Дефолт России наступит 4 мая, так как страна-агрессора отказалась оплачивать свои кредиты в долларах. Это приведет к кросс-дефолту целого ряда компаний, а после – аресту их активов за рубежом.

Как рассказал изданию НСН профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, Россия сама не заявит о своем дефолте. Однако агентство Moody's Investors Service уже сообщило, что россияне не имели права оплачивать валютные кредиты в рублях, но попытались это сделать. Как результат, стране объявят дефолт.

"Россия не объявляла и не объявит дефолт по внешним обязательствам. Это вопрос принципа. РФ заявляет, что, поскольку ее вынудили расплачиваться не в той валюте, в которой она изначально рассчитывала, она будет рассчитывать в тех валютах, в которых может – в рублях", – говорит эксперт.

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Дальше последуют судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги. "Это уже менее приятно, хотя глобальные долги России очень небольшие – всего несколько десятков миллиардов долларов. Вместе с государственными корпорациями – ближе к 200 миллиардам долларов. Но думаю, вряд ли будет объявлен дефолт по госкорпорациям. Это сложный момент", – добавляет Коган.

Кредиторы все равно получат свои деньги. Они через суды смогут арестовать активы России и российских компаний, после продать их и в счет полученных средств вернуть свои деньги.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.