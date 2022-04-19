Авен, Набиуллина, дочери Путина и Лаврова: Канада ужесточила санкции против России

Канада ввела дополнительные санкции в отношении соратников российского диктатора Владимира Путина. Новые меры накладывают ограничения на 14 представителей российского режима, включая олигархов и членов их семей. Среди них также две дочери Путина.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства 19 апреля. В санкционный список вошли:

Эльвира Набиуллина (глава российского Центробанка);

Михаил Гуцериев (миллиардер, главный акционер промышленно-финансовой группы "Сафмар");

Петр Авен (миллиардер, экс-совладелец Альфа-Банка);

Михаил Фридман (миллиардер, основатель "Альфа-групп");

Олег Бойко (миллиардер, основатель инвестиционного холдинга Finstar Financial Group);

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Герман Хан (миллиардер, крупный акционер "Альфа-Групп", уроженец Киева);

Сергей Ролдугин (виолончелист);

Мария Лаврова (жена министра иностранных дел России Сергей Лаврова);

Екатерина Винокурова (дочь Лаврова);

Катерина Тихонова (дочь диктатора Путина);

Мария Воронцова (дочь Путина).

"Канада продолжает поддерживать смелых мужчин и женщин, которые борются за свою свободу в Украине. Мы будем и впредь возлагать на российский режим серьезные издержки в координации с нашими союзниками и будем неуклонно добиваться ответственности за их действия. Они ответят за свои преступления", – сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Европейского Союза в отношении России, вероятно, будет введен уже на следующей неделе. Судя по тому, что ранее прокомментировали в Еврокомиссии, ограничения коснутся банковского сектора страны-террориста. Одной из главных тем дискуссий в блоке было введение эмбарго на импорт российской нефти, но будет ли утвержден запрет – пока не известно.

О сроках введения пакета санкций написал в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк. Отвечая на вопрос в комментариях к посту о том, будет ли включать набор мер запрет на нефть, Джозвяк указал: "Все еще ведется работа, но похоже, что будет значительный период поэтапного отказа и некоторые лазейки, если это произойдет".

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков выступил против кровавой войны, которую развернул диктатор Владимир Путин со своей рашистской армией в Украине. Он призвал Запад остановить президента РФ, а также заявил, что большинство россиян не одобряют войну. При этом есть и те "дебилы, рисующие Z".