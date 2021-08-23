В оккупированном Крыму рассказали о запасах воды на полуострове: озвучены цифры

Водохранилища в оккупированном Россией Крыму сейчас заполнены всего лишь на 54%. При этом большое количество воды на полуострове теряется.

Об этом рассказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко в эфире "Спутник в Крыму". Отмечается, что Крым обильно поливается дождями с середины июня, а осадки в свою очередь дают хорошие притоки.

"У нас в сумме водохранилища сейчас заполнены всего лишь на 54%. То есть, можем принять еще столько же. По тем объемам, которые накоплены в водохранилищах естественного стока, мы вышли где-то на среднемноголетний показатель. И он в два раза больше, чем было в прошлом году, и в четыре раза больше, чем в самый маловодный год", – сказал Николенко.

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Ранее "первый вице-спикер парламента" оккупированного Россией Крыма Ефим Фикс заявил, что к Украине направят пять исков для возмещения ущерба от водной блокады. Причем только первый иск будет на сумму около 1,4 трлн рублей (517 млрд грн по курсу на 5 августа).

"В судебные органы будем подавать по мере готовности. Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, запасов пресной воды в находящихся под Азовским морем источниках, не достаточно, чтобы полностью решить проблему нестачи воды в Крыму. Кроме того, существует проблема с ее поставкой на полуостров.