Россия заявила, что подаст из-за Крыма против Украины пять исков: хотят получить сотни миллиардов

"Первый вице-спикер парламента" оккупированного Россией Крыма Ефим Фикс заявил, что к Украине направят пять исков для возмещения ущерба от водной блокады. Причем только первый иск будет на сумму около 1,4 трлн рублей (517 млрд грн по курсу на 5 августа).

Об этом Фикс сообщил "ТАСС". "В судебные органы будем подавать по мере готовности. Сначала по водной блокаде. Цифру уже назвали, это порядка 1,4 трлн рублей", – сказал он.

Кроме того, Фикс добавил, что ранее "власти" полуострова также направили обращения в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности 12 организаторов блокады. Он отметил, что до сих пор идет подсчет суммы ущербы.

Видео дня

До оккупации Крыма примерно 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Однако же после "референдума" он был перекрыт.

Ранее сообщалось, что РФ работает над сбором материалов и подготавливают иск к Украине за ущерб, который был нанесен в результате водной блокады оккупированного Крыма. В суд рабочая группа собирается подать документы до конца 2021 года.

Глава комитета по законодательству "Госсовета" Крыма Сергей Трофимов отметил, что на данный момент "ведется очень кропотливая работа по подтверждению ущерба".

Как сообщал OBOZREVATEL: