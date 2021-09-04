В Крыму обострилась ситуация с заполняемостью водохранилищ: опубликованы цифры

Приток воды в водохранилища естественного стока в оккупированном Россией Крыму значительно уменьшился в августе. В млн куб. м приток составил: Белогорское – 1.575, Симферопольское – 0.935, Счастливое – 0.692, Чернореченское – 0.507.

Об этом сообщает пресс-служба крымского Гидрометцентра. "Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу осени 2021 года составил 125.76 млн.куб.м, что на 6.64 млн. куб. м меньше, чем месяц назад", – говорится в сообщении.

При этом в минувшем месяце в бассейнах рек Салгир, Малый Салгир, Коккозка, Демерджи осадков выпало в 1.6–2.1 раза больше нормы. Кроме того, из-за сильных дождей и ливней, на реке Малый Салгир 9, 18 и 19 августа наблюдалось кратковременное повышение уровней воды (на 43-177 см).

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Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма поставки воды прекратили.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, водохранилища в оккупированном Россией Крыму сейчас заполнены всего лишь на 54%. При этом большое количество воды на полуострове теряется.

"У нас в сумме водохранилища сейчас заполнены всего лишь на 54%. То есть, можем принять еще столько же. По тем объемам, которые накоплены в водохранилищах естественного стока, мы вышли где-то на среднемноголетний показатель. И он в два раза больше, чем было в прошлом году, и в четыре раза больше, чем в самый маловодный год", – сказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.