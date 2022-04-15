В Кремле утверждают, что ряд стран согласился платить России за газ рублями

Ряд покупателей российского газа согласились перейти на расчеты в рублях. От других же импортеров РФ еще ждет ответа. При этом само требование перехода в расчетах за голубое топливо в рубли в Кремле назвали "объективным" – в отличие от ЕС, где его восприняли как шантаж.

Об этом в своей статье для журнала "Энергетическая политика" написал вице-премьер России Александр Новак. Впроочем, какие именно страны уже готовы покупать газ за рубли, уточнять он не стал.

"С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей. Ждем решения от остальных импортеров", – сообщил российский чиновник.

При этом он выразил полную уверенность в том, что требование перевода платежей за газ в рубли "вызвано объективными причинами". Таковых он назвал одну – "желание со 100%-ой гарантией получить оплату за поставленный товар".

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"Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов [в рублях]. В отличие от действующей до недавнего времени [в иностранной валюте]", – написал Новак.

В то же время "Газпром" с 1 января по 15 апреля 2022 года потерял 26,4% своего экспорта газа (поставки сократились на 16 млрд кубов). А уже в ближайшие годы Россия вовсе может лишиться всей выручки от продажи газа в ЕС.

"Уже идут сильные сокращения даже в Германии, которая зависит от российского газа. Многие страны Европы могут избавиться от российского газа в течение двух лет. Есть проблемные страны. Видим, что Германия заявляла, что может избавиться до 2027 года. Но после у нее появились планы по плавучим терминалам, и график может сдвинуться", – отметил российский независимый энергетический эксперт Михаил Крутихин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Нидерландов запретило энергетическим компаниям страны платить России за газ рублями. Таким образом оно согласилось с выводом Еврокомиссии, что оплата энергоносителей РФ в рублях является нарушением санкций. А вот Венгрия, Беларусь и Армения согласились с требованиями Кремля.