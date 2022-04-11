В Венгрии заявили, что нашли схему для оплаты российского газа рублями без нарушения санкций ЕС

Власти Венгрии заявили о готовности платить за российский газ в рублях. Как отметил глава МИД Петер Сийярто, это не будет нарушением санкций Евросоюза. Он рассказал о газовой схеме, которую применит Венгрия.

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать никаких санкций. Оно одновременно обеспечит поставки газа в Венгрию", – заявил Сийярто в ходе встречи глав МИД стран блока в Люксембурге 11 апреля.

Согласно новой венгерской схеме, CEE Energy (дочерняя компания венгерской энергокомпании MVM) будет оплачивать счета за газ в евро, а Газпромбанк конвертирует их в рубли. После этого средства переведут компании "Газпром экспорт".

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью CNN, что оплата топлива из РФ рублями была бы нарушением санкций. В то же время представитель венгерского правительства Золтан Ковач сказал, что "плата в рублях – всего лишь техническая деталь"

Он заявил, что у ЕС нет общей политики в отношении закупок газа и нефти, а в соответствии с двусторонними соглашениями Венгрии с Россией. "Это не означает обхода какой-либо санкционной политики", – сказал Ковач.

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