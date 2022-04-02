Премьер Польши о требовании Путина платить за газ рублями: "На шантаж не поддадимся"

Польша отказалась платить России за газ рублями. Там назвали это требование Кремля "шантажом" и подчеркнули, что не собираются на него поддаваться.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает RMF24. Также он призвал не "вестись" на требование РФ и других европейских лидеров, в частности канцлеров Германии и Австрии.

"Мы не поддадимся на такой шантаж. В то же время, я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других также не поддаваться на шантаж Путина", – сказал Моравецкий.

В то же время он подчеркнул: президент России Владимир Путин пытается подорвать санкции, введенные против нее Евросоюзом. В связи с этим польский премьер призвал Европу быть жесткой по отношению к РФ и ни в коем случае не ослаблять ограничения.

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"Санкции нужно соблюдать и они должны быть жесткими. Эта система должна быть "водонепроницаемой". Ограничение ослаблять нельзя – это критически важно, – отметил он.

Напомним, ранее отвергла требование России об оплате газа в рублях и Германия. Там требование РФ тоже назвали шантажом, подчеркнув: ключевым в этом вопросе является соблюдение контрактов, а они были заключены в евро.

"Что касается угрозы или требования заставить нас платить в рублях: для нас очень важно соблюдение контрактов. Мы не намерены давать Путину сигнал, что он может нас шантажировать", – сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Литва полностью отказалась от газа из России. Как заявили в Минэнергетики государства 2 апреля, решение принято в связи со стремлением к полной энергетической независимости от российского газа, что является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

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