В карманах оседает каждая третья гривня: в ГБР оценили масштаб коррупции на таможне

Треть всех поступлений в госбюджет от украинской таможни "съедает" коррупция. И это лишь предварительные оценки осударственного бюро расследований (ГБР).

Видео дня

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев. "Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждая третья гривня по таможенным пошлинам шла в карманы коррупционеров", – цитирует Сухачева "Апостроф".

По словам главы ГБР, каждый месяц бюджет недополучает до 10 млрд гривен. А эти деньги могли бы пойти на финансирование армии, которое Украина полностью покрывает за счет внутренних доходов.

"Эти средства должны вернуться из теневого сектора в бюджет", – считает директор ГБР. Но для того, чтобы достичь такого эффекта, потребуется изменить "систему и философию" работы таможни, отметил Сухачев.

Он добавил, что "осознать и понять" ситуацию должны все без исключения сотрудники Таможенной службы – от управленческой верхушки до инспекторов на местах. "Основная задача навести законный строй, а не провести мероприятия для галочки", – заявил глава ГБР.

Также, по данным нардепа Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), на таможне процветают схемы с нелегальным вывозом украинского зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет лишился 5,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 1 февраля в Украине отправили в отставку часть руководящего состава Государственной таможенной службы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!