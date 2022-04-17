В Харьковской области восстанавливают коммуникации и обеспечивают проезд по главным дорогам области

Освобожденные от оккупантов населенные пункты Харьковской области возвращаются к жизни. В настоящее время коммунальщики восстанавливают инфраструктуру и коммуникации, дорожники проводят аварийный ремонт автодорог в местах попадания вражеской артиллерии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, в селах Ольховка и Малая Рогань возобновили подачу электроэнергии для 140 потребителей. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%. Также завершен ремонт на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В Харькове осуществляют санитарную очистку улиц.

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"В Чугуеве работа по восстановлению идет 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий", - сказал Тимошенко.

Продолжается восстановление дорог Харьковщины – стратегических логистических маршрутов для доставки гуманитарных грузов. С трассы M-03 от Харькова до Чугуева уже вывезли 30 единиц разбитого военного и гражданского транспорта. Проводится ямочный ремонт дорог, разрушенных из-за боевых действий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что дорожные бригады Харьковской области работают над обеспечением проезда на киевском и днепровском направлениях.