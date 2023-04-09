В Германии выступили за ужесточение ответственности за обход санкций против России: заявление министра

Немецкие власти должны принять более жесткие меры против отечественных компаний, обходящих санкции Европейского Союза (ЕС) против страны-террористки России. При этом ФРГ могла бы последовать примеру Дании.

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Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек DPA. "Мы обязаны это сделать не в последнюю очередь перед людьми в Украине", – сказал он.

Министр отметил, что таможенные органы Дании очень тщательно анализируют торговые потоки и таможенные данные по аномалиям. "Если появляются такие аномалии, например, большое количество определенных товаров, ранее шедших в Россию, теперь вдруг должно быть доставлено в почти таком же количестве в другую третью страну, это повод обратить внимание", – подчеркнул Хабек.

Поэтому в Дании при возникновении вопросов таможенные органы сразу требуют объяснений от компаний. По словам вице-канцлера, в Германии ведомства недостаточно используют такие положения.

Ранее сообщалось, что после Пасхи Евросоюз планирует провести обсуждение по введению 11-го пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Речь идет о праздновании по григорианскому календарю, который приходится на 9 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих неназванных европейских дипломатов.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что российский теневой флот нефтетанкеров, курсирующий в мире, усугубляет риски больших разливов нефти, то есть экологических катастроф. Дело в том, что такие корабли – преимущественно старые, а также ходят без страховки от проверенных страховщиков.

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