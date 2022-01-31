В Германии отчитались о сроках возобновления сертификации "Северного потока-2"

Сертификация скандального российского газопровода "Северный поток-2" может возобновиться в ближайшие четыре месяца, оставшихся на проверку. Как рассказали в комитете Бундестага по экономике, процесс будет возобновлен лишь после передачи всех активов "дочке" и проверки полного пакета документов.

Как отметил депутат от СДПГ Маркус Тенс, который входит в экономический комитет Бундестага, если все перечисленные требования будут выполнены, регулятор (Bundesnetzagentur) может возобновить сертификацию в ближайшие четыре месяца. Об этом сообщает "Известия".

"После того как проверка на уровне ФРГ будет завершена, Еврокомиссия сможет вынести свой вердикт. От этого будет зависеть, будет ли трубопровод сдан в эксплуатацию", – заявил Тенс. Стоит указать, что на вынесение решения у Европейской комиссии также будет еще четыре месяца.

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Напомним, компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая российскому концерну-монополисту "Газпром", учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH. Компания станет оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Энергорегулятор ФРГ уже озвучил условие для возобновления сертификации проекта.

Головной офис компании Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин (земля Мекленбург-Передняя Померания), сообщает пресс-служба оператора газопровода.

Сертификация "Северного потока-2"

Процесс сертификации Nord Stream 2 AG, который должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, был приостановлен в ноябре 2021-го. Согласно европейскому законодательству, одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать. Это создает природные монополии, которые угрожают конкурентному рынку.

В то же время Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". А чтобы привести форму собственности в соответствие закону, концерн обязали фактически продать кому-то оператора "Северного потока-2". И не подставной компании, где бенефициаром будет та же российская ТНК, а действительно независимому лицу.

Но в РФ решили по-другому. Они захотели сертифицировать отдельно немецкий участок "трубы". Однако, если соблюдать европравила, то это должно касаться всего газопровода.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн сказал, что решение о сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2", скорее всего, не будет принято в первой половине 2022 года. Компания не подала для этого все необходимые документы.