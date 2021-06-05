В Еврокомиссии ответили на слова Путина о том, что первую нить "Северного потока-2" достроили

Еврокомиссия (ЕК) не подтвердила слова президент РФ Владимира Путина о том, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" успешно завершена.

"У нас нет подтверждения этой информации", – заявили ТАСС в пресс-службе ЕК. Путин сообщил, что первая из двух ниток проекта уложена по дну Балтийского моря, а "Газпром" готов начать прокачку. Мощность одной трубы – 27,5 млрд кубометров в год; двух ниток – 55 млрд кубов.

В компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG ТАСС сообщили, что трубы уложены на дно, но трубы еще не соединены. Кроме того, предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются", заявили в компании.

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Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.