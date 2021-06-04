Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока 2"

Ольга Липич
Ольга Липич
Экономика
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Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки 'Северного потока 2'

Президент России Владимир Путин заявил, что в пятницу, 4 июня, якобы завершилась укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2". Работа по второй нитке, по его словам, продолжается.

Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, закончена.

"С немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их приподнять и сварить, все. Но прокладка сама завершена", – добавил он.

По словам главы РФ, "Газпром" якобы готов к заполнению трубопровода газом. Также обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская. Она является начальной точкой нового газопровода, газ на нее уже подан.

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"Газ на Славянскую подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока 2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной республики Германия. И так же, как "Северный поток 1" будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом", – заявил Путин.

Он добавил, что Россия якобы готова "и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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