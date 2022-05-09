В ЕС предложили использовать замороженные деньги РФ для компенсации Украине: нашли прецедент

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать более 300 млрд долларов замороженных российских активов для компенсации Украине. Он заявил, что такой случай в мире уже есть: США использовали резервы афганского центробанка, чтобы выплачивать компенсации жертвам терроризма.

Об этом главный дипломат ЕС заявил в интервью Financial Times. По его словам, те, кто против такой идее, должен объяснить, чем ситуация в Афганистане отличается от России.

"Я бы был очень даже "за", потому что это совершенно логично. Деньги - у нас, и пусть мне кто-нибудь объяснит, почему с афганскими деньгами так поступать хорошо, а с российскими – нет", – сказал Боррель.

В самом начале войны ЕС и другие западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центрального банка России.

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Отметим, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил активы России, которые арестовали за границей, отдать Украине. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Украина в результате военного нападения со стороны России может потерять до 500 млрд долларов. В некоторых городах полностью остановилась активность бизнеса, кроме того, захватчики заблокировали морской транзит, авиаперевозки, разрушают инфраструктуру. Такие оценки ранее озвучивал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, работа над "планом Маршалла" для Украины уже идет. Есть три источника пополнения "Фонда восстановления", который создадут специально для возрождения страны. Это арестованные российские активы, арестованное российское имущество и помощь стран-партнеров.