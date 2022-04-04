Украине уже готовят "план Маршалла": Шмыгаль раскрыл детали
Работа над "планом Маршалла" для Украины уже идет. Есть три источника пополнения "Фонда восстановления", который создадут специально для восстановления страны.
Средства на восстановление Украины будут выделять из трех источников: арестованные российские активы, арестованное российское имущество и помощь стран-партнеров. "Работа над ним (планом, – ред.) продолжается. Мы понимаем одно – он должен быть. Потому что при таких разрушениях, при такой ситуации, которая Украина сейчас, без плана восстановления невозможно будет существовать в будущем", – рассказал премьер-министр в интервью НВ.
Украине на восстановление необходимы сотни миллиардов долларов. Кроме того, сам процесс может занять годы. "Три источника. Это замороженные средства России, то есть конфискация и репарация. Второе, аналогично это российское имущество Третье – это средства западных партнеров, уже сегодня мы ведем переговоры о создании фонда восстановления. Мы уже получили более $3 млрд. Это первый шаг, чтобы наполнять бюджет, выполнять наши обязательства", – говорит Шмыгаль.
Целый ряд стран, в том числе Польша, выступили за то, чтобы принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Если Украина станет полноправным членом Евросоюза, это откроет путь к европейскому рынку, даст возможность продавать свои товары во все страны-члены без жестких пошлин, а также позволит привлекать кредитные средства под низкие проценты, имплементировать нормы законодательства и кардинально изменить ситуацию в экономике.
Фактически война, которую начала Россия против Украины, полномасштабное вторжение, обстрел и уничтожение мирных украинских городов объединили весь развитый мир вокруг Украины. Санкции против России ввели даже те страны, которые традиционно не вмешивались в конфликты. К примеру, полностью повторила санкции ЕС и США Швейцария.
Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кротчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.
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