В ЕС одобрили выделение Украине военной помощи: какой ее размер

Послы Евросоюза одобрили предоставление Украине 500 млн евро в качестве военной помощи. Выделяемые средства предназначены для закупки Украиной вооружения, необходимого для отражения атак России.

Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк. "Послы ЕС утвердили дополнительные 500 млн евро для Украины на покупку вооружения", – говорится в сообщении.

Ранее – 21 марта – Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены достигли политического согласия относительно дополнительных 500 млн для Украины в рамках Европейского фонда мирных возможностей. Также он заверил, что ЕС продолжать вводить санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.

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Напомним, что США якобы рассматривают возможность предоставления Украине новой партии современного вооружения. Оно поможет Вооруженным силам Украины в борьбе против оккупантов из России. Речь может идти про средства противовоздушной обороны, которые имеют большее значение, чем переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Кроме того, стало известно, что Турция, возможно, отправит Украине зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В обмен на это Анкара сможет вернуться в американскую программу производства истребителей пятого поколения F-35.

В свою очередь, Словакия уже начала подготовку к передаче Украине своих систем С-300. В обмен на это Братислава уже получила первую партию американских систем противовоздушной обороны Patriot. Ее развернут в стране уже в ближайшее время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Такое решение было принято властями страны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

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