В Кремле в последнее время всё чаще то ли жалуются, то ли, криво подмигивая, намекают, что Трамп фактически их предал.

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Однак він нічого прилюдно й не обіцяв!

При цьому так званий дух Анкориджа виглядає взагалі як незрозуміла конспірологія, що ґрунтується виключно на здогадках і припущеннях, бо, окрім духа, нічого немає – не було не тільки підписань чого-небудь, але й навіть хоча б пресконференції!

І це – в Трампа, який зазвичай біжить до репортерів навипередки з будь-ким!

Після Аляски всі чомусь вирішили, що Путін там Трампа надурив (то й де тоді ті таємні "сіонські протоколи"?); насправді ж відбувається просто чергове "кінулі-надулі" на кшталт колишніх "клятвених обіцянок", що НАТО ніколи не розширюватиметься на схід, які тільки особисто Путін – такий собі Молотов-Ріббентроп в одній особі – й чув…