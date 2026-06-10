Битва, которая развернулась вокруг "налога на OLX", показывает не столько проблему конкретного закона, сколько проблему нашего подхода к европейской интеграции в целом.

Видео дня

Сам закон, если его прочитать, а не только громкие заявления оппонентов, выглядит абсолютно адекватно: цифровые платформы от OLX до Bolt и Airbnb будут передавать налоговой информацию о доходах пользователей и удерживать 10% налога как налоговые агенты. Доход от продажи товаров до 2000 евро в год не облагается налогом, хотя для услуг, то есть для водителей, курьеров и хостов, порог не предусмотрен. Направлено это на тех, кто ведет через платформы полноценный бизнес и не платит ни копейки налогов. Старый сервант можно так же продавать на маркетплейсе, не дожидаясь налогового инспектора в гости.

В Европейском Союзе отчетная часть этого закона называется Директива DAC7, она работает с 2023 года, Польша имплементировала ее в 2024-м, Венгрия в 2023-м, и ни в одной из этих стран ничего страшного не произошло. Украинская версия идет дальше DAC7, потому что делает платформы налоговыми агентами, но сам принцип прозрачности доходов на цифровых платформах является стандартной европейской нормой.

Но мы берем эту директиву и вставляем ее в систему, которая остается планово-социалистической, и вот тут начинаются настоящие вопросы. DAC7 написана для стран, где предприниматель, получив запрос от налоговой, знает, что это стандартная процедура, а не наезд, где он добровольно показывает государству свои доходы, потому что доверяет правилам игры, и где эти правила не меняются ежеквартально. Где налоговая - это сервис, а не орган наказания.

То есть мы делаем косметику на фасаде, не трогая фундамент. Пока Бюджетный кодекс написан языком советского планирования с косметическими исправлениями, пока Налоговый кодекс наращивался слоями двадцать лет и напоминает археологические раскопки Трои, пока таможня остается ключевым источником появления "серых" товаров в стране, любая европейская директива рискует работать не совсем так, как в странах ЕС.

Нерешенный вопрос судебной реформы, защиты права собственности, защиты авторских прав и т.д. - это все дополнительные преграды на пути к полноценной европейской интеграции, и никакие отчетности цифровых платформ не повлияют на них.

Таких директив впереди десятки, от защиты персональных данных до регулирования контента на платформах, и каждая из них будет давать ограниченный результат, если мы продолжим вставлять европейские нормы в постсоветскую операционную систему. Настоящая евроинтеграция начинается не с отдельных законов, даже очень хороших, а с перестройки среды, в которой эти законы должны работать.