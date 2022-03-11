Мощнее 'Стингеров': США изучают возможность передачи Украине систем ПВО и других сложных вооружений

В США якобы рассматривают возможность предоставление Украине новой партии современного вооружения. Оно поможет Вооруженным силам Украины в борьбе против оккупантов из России.

Как рассказал военный обозреватель американского издания The Washington Post Дэн Ламот на своей странице в Twitter, такое заявление сделал пресс-секретарь высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. Брифинг состоялся в пятницу, 11 марта.

Как отметил Ламот, речь может идти про средства противовоздушной обороны, которые имеют большее значение, чем переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

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"Это означает нечто лучшее, чем ракета "Стингер", – написал журналист.

При этом представитель Пентагона, как сообщил Ламот, не стал пояснять, о каком сложном вооружении идет речь.

"Одним из вариантов может быть С-300 и система ПВО, которую украинцы имеют в ограниченном количестве. В некоторых странах НАТО, таких как Болгария, она есть", – написал он.

Напомним, ранее в Канаде сообщили, что предоставят украинскому государству новую партию высокоспециализированного вооружения для борьбы с российскими оккупантами, которые начали в Украине войну. Общая сумма помощи составит 50 миллионов долларов. В пакет помощи будут входить, среди прочего, камеры канадского производства, используемые в военных беспилотниках, а также другое специализированное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании рассматривают возможность поставок Украине современнейших зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.