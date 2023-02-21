В ЕС не нашли 300 млрд евро России: их хотели направить на восстановление Украины – Delfi

Европейскому Союзу пока не удалось установить местонахождение всех 300 млрд евро резервов российского центробанка (ЦБ РФ). Проблема может крыться как в неправильной первоначальной оценке суммы, так и в том, что средства могут находиться на счетах в частных банках.

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Речь идет о средствах, которые были заблокированы в ЕС и странах G7 еще в феврале 2022-го и которые Европа планировала использовать для послевоенного восстановления Украины. Об этом сообщило издание Delfi, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил один из собеседников издания, обнаруженные в Европе резервы ЦБ РФ оказались меньшими, чем оценка в 300 млрд евро. По его словам, расчет этой суммы основывался на оценках самого центробанка России, которые к тому же были сделаны еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому в реальности сумма может оказаться меньше.

Другой собеседник добавил, что ситуация может быть связана со структурой управления российскими активами за пределами РФ. "Она, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее", – отметил источник.

На данный момент основная сложность с поиском фактического местонахождения российских активов заключается в недостаточном обмене информацией. В связи с этим 51 член Европарламента 21 февраля обратился к Еврокомиссии с требованием создать специальный реестр заблокированных активов ЦБ РФ.

Так, часть активов может храниться в частных банках. И вопрос розыска этих средств уже решается, сообщали западные СМИ: Европейский Союз может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов.

Напомним, в 2022 году в России заявили, что ЕС и "Большая семерка" заблокировали около 300 млрд евро из валютных резервов центробанка. Тем не менее, в Евросоюзе официально сообщали о заморозке около 20,3 млрд евро.

OBOZREVATEL также сообщал ранее, что ЕС готовится принять 10-й пакет санкций в отношении России. При этом в Европе нашли механизм законного использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

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