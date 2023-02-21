newspaper
img

В ЕС не нашли 300 млрд евро России: их хотели направить на восстановление Украины – Delfi

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
5,3 т.
Страны ЕС заморозили российские деньги, но нашли не всю объявленную сумму

Европейскому Союзу пока не удалось установить местонахождение всех 300 млрд евро резервов российского центробанка (ЦБ РФ). Проблема может крыться как в неправильной первоначальной оценке суммы, так и в том, что средства могут находиться на счетах в частных банках.

Видео дня

Речь идет о средствах, которые были заблокированы в ЕС и странах G7 еще в феврале 2022-го и которые Европа планировала использовать для послевоенного восстановления Украины. Об этом сообщило издание Delfi, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил один из собеседников издания, обнаруженные в Европе резервы ЦБ РФ оказались меньшими, чем оценка в 300 млрд евро. По его словам, расчет этой суммы основывался на оценках самого центробанка России, которые к тому же были сделаны еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поэтому в реальности сумма может оказаться меньше.

Другой собеседник добавил, что ситуация может быть связана со структурой управления российскими активами за пределами РФ. "Она, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее", – отметил источник.

На данный момент основная сложность с поиском фактического местонахождения российских активов заключается в недостаточном обмене информацией. В связи с этим 51 член Европарламента 21 февраля обратился к Еврокомиссии с требованием создать специальный реестр заблокированных активов ЦБ РФ.

Так, часть активов может храниться в частных банках. И вопрос розыска этих средств уже решается, сообщали западные СМИ: Европейский Союз может обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов.

Напомним, в 2022 году в России заявили, что ЕС и "Большая семерка" заблокировали около 300 млрд евро из валютных резервов центробанка. Тем не менее, в Евросоюзе официально сообщали о заморозке около 20,3 млрд евро.

OBOZREVATEL также сообщал ранее, что ЕС готовится принять 10-й пакет санкций в отношении России. При этом в Европе нашли механизм законного использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!