ЕС может законно использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины, – Шарль Мишель

Европейский Союз (ЕС) готовится принять 10-й пакет санкций в отношении России, которые вводятся за ее агрессию против Украины. При этом ЕС считает возможным и законным использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Вероятно, речь идет о новом юридическом механизме использования золотовалютных резервов России для восстановления Украины, о котором писали западные СМИ. Он предполагает, что активы РФ можно направить на благо Украины без их кофискации.

Как сообщал Bloomberg, средства не будут конфискованы и в какой-то момент вернутся России, причем с процентами. Также план предполагает, что если вложение средств в Украину не принесет прибыли, то Европе в будущем придется доплачивать России из собственного бюджета.

Суммарно Евросоюз и G7 заморозили около 300 млрд евро, принадлежащих центробанку (ЦБ) РФ. Однако, по данным журналистов, в предложенном механизме речь идет о меньшей сумме в 33,8 млрд евро.

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