В ДТЭК рассказали, куда жаловаться на отсутствие электроэнергии

В ДТЭК советуют жаловаться на отсутствие электроэнергии в случае, если нет информации о причинах и сроках отключения. Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствуют графику.

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Об этом сообщает ДТЭК на официальной странице в Telegram. Так, зависимости от города, обращаться нужно по разным номерам телефона.

Куда обращаться

Киев:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Киевская область:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Днепр:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецкая область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одесская область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Куда еще можно жаловаться?

Жалобу можно подать в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27.

Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное ею лицо по адресу:03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение может быть отправлено по электронной почте: [email protected]

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправлении электронного обращения не требуется электронной цифровой подписи. Также заявления можна подавать в Минэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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