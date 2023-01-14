В ДТЭК рассказали, куда жаловаться на отсутствие электроэнергии
В ДТЭК советуют жаловаться на отсутствие электроэнергии в случае, если нет информации о причинах и сроках отключения. Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствуют графику.
Об этом сообщает ДТЭК на официальной странице в Telegram. Так, зависимости от города, обращаться нужно по разным номерам телефона.
Куда обращаться
Киев:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Киевская область:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Днепр:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Донецкая область:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Одесская область:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Куда еще можно жаловаться?
Жалобу можно подать в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27.
Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное ею лицо по адресу:03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение может быть отправлено по электронной почте: [email protected]
В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.
В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправлении электронного обращения не требуется электронной цифровой подписи. Также заявления можна подавать в Минэнерго.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.
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