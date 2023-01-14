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В ДТЭК рассказали, куда жаловаться на отсутствие электроэнергии

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Морозы негативно влияют на электросети

В ДТЭК советуют жаловаться на отсутствие электроэнергии в случае, если нет информации о причинах и сроках отключения. Кроме того, обращаться можно в случае, если фактическое отключение не соответствуют графику. 

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Об этом сообщает ДТЭК на официальной странице в Telegram. Так, зависимости от города, обращаться нужно по разным номерам телефона. 

Куда обращаться

Киев:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Киевская область:

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Днепр:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецкая область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одесская область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Куда еще можно жаловаться?

Жалобу можно подать в Нацкомиссию по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27.

Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное ею лицо по адресу:03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение может быть отправлено по электронной почте: [email protected]

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправлении электронного обращения не требуется электронной цифровой подписи. Также заявления можна подавать в Минэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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