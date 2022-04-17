Уже четвертая страна из ЕС: Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Болгария запретила судам, зарегистрированных под российским флагом, заходить в свои морские и речные порты. Ограничение касается и тех судов, которые сменили флаг, регистрацию или реестр после 24 февраля 2022 года.

"Запрет вводится на основании ст. 3e (1) и (2) Регламента Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 г., вносящего изменения в Регламент (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине", – сообщается на сайте Морской администрации Болгарии.

Кстати, это уже четвертая страна Евросоюза, закрывшая доступ к портам своей страны для кораблей из государства-террориста. Ранее это сделали Италия, Румыния и Бельгия.

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Об этом сообщают La Repubblica, Ziua de Constanta и RTBF. Они отмечают: решение итальянский и румынских властей подготовлено в соответствии с директивой Европейского Союза от 8 апреля, согласно которой были введены дополнительные санкции против России.

Впрочем, запрет имеет и исключения. Согласно регламенту ЕС, он не распространяется на суда:

которые нуждаются в помощи или убежище;

которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности на море;

которые спасли жизни в море.

Ранее сообщалось, что следующий пакет санкций Евросоюза против России коснется банков, в частности Сбербанка, а также нефти, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее блок не включал крупнейший банк из страны-террориста в предыдущие раунды ограничений, поскольку он, наряду с Газпромбанком, является одним из основных каналов расчетов за российские энергоресурсы.

Она также сообщила, что Европейский Союз работает над "умными механизмами", чтобы нефть также могла быть включена в следующие санкции, пишет Reuters. "Чего не должно произойти, так это того, что Путин собирает на других рынках еще более высокие цены на поставки, которые в противном случае пошли бы в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Как писал ранее OBOZREVATEL, яхта, связанная с российским подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гечек 16 апреля. Это уже не первый случай, когда миллиардеры из страны-террориста спасаются от западных санкций через Турцию.