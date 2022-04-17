В обход санкций. Российский олигарх Дерипаска спрятал яхту в Турции

Яхта, связанная с российским подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гечек 16 апреля. Это уже не первый случай, когда миллиардеры из страны-террориста спасаются от западных санкций через Турцию.

Так, 73-метровая яхта Clio прибыла в субботу в Гечек в прибрежной провинции Эгейского моря Мугла. Судно под флагом Каймановых островов остается в бухте, пишет Reuters.

Ранее Дерипаска попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании из-за вторжения РФ в Украину. При этом миллиардер высказался против войны и призвал к миру.

Дерипаска – не первый российский миллиардер, яхту которого обнаружили в Турции (страна не ввела санкции против страны-агрессора). Ранее две суперяхты, связанные с олигархом Романом Абрамовичем, который, кстати, участвовал на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, пришвартовались в турецких портах.

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Ранее стало известно, что подсанкционные российские олигархи связаны с британской недвижимостью на 800 млн фунтов стерлингов ($955 млн). Большинство пропутинских миллиардеров попали под санкции после вторжения РФ в Украину.

В этот список, по данным ВВС, вошли также Абрамович и Дерипаска. У последнего есть многомиллионный портфель недвижимости в стране, включая особняк в стиле ар-деко Hamstone House в Вейбридже (графство Суррей).

Миллиардер также владеет большим домом на Белгрейв-сквер. Также есть доказательства того, что у Дерипаски есть здание в пяти минутах ходьбы от Букингемского дворца. Дом с террасой 17-го века был куплен в 2004 году за 4,7 млн фунтов стерлингов ($5,6 млн) Astibe Limited – оффшорной подставной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая фигурирует в годовой отчетности EN+ (энергетическая и металлургическая группа, в которой Дерипаска имеет долю). .

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Лондоне последние 20 лет собирается "вся шваль, которая где-то наворовала деньги". Также он назвал этих россиян "почетными ворами", а британскую столицу – "оазисом для преступников".

Интересно, что Лондон всегда был популярным местом для привлечения капитала фирмами из РФ, его даже стали называть "Лондонградом". Именно в этом городе до введения санкций Британии проживало большинство олигархов, близких к Путину.