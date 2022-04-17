Новые санкции ЕС против России коснутся нефти и Сбербанка: заявление фон дер Ляйен

Следующий пакет санкций Евросоюза против России коснется банков, в частности Сбербанка, а также нефти. Ранее блок не включал крупнейший банк из страны-террориста в предыдущие раунды ограничений, поскольку он, наряду с Газпромбанком, является одним из основных каналов расчетов за российские энергоресурсы.

А страны ЕС, напомним, продолжают покупать у РФ нефть и газ, несмотря на кровавую войну в Украине. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Она также сообщила, что Европейский Союз работает над "умными механизмами", чтобы нефть также могла быть включена в следующие санкции. "Чего не должно произойти, так это того, что Путин собирает на других рынках еще более высокие цены на поставки, которые в противном случае пошли бы в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

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Отметим, что за введение эмбарго на поставки энергоносители из страны-агрессора с самого начала выступает Украина, Польша и страны Балтии. США и Канада отказались от них практически сразу после начала войны.

"Украина уже отправила ко дну российский крейсер "Москва". Пора для Европы отправить на финансово-экономическое дно реальную Москву. Все, что для этого нужно – полное эмбарго на российские нефть и газ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщает The Daily Telegraph, Великобритания станет "транзитной" страной для поставок природного газа в Европу. Поставлять в значительных объемах голубое топливо в европейские страны в связи с антироссийскими санкциями Лондон будет уже летом 2022 года.

Таким образом Соединенное Королевство поспособствует значительному снижению зависимости ЕС от российского газа. "Оператор единой британской энергосистемы National Grid прогнозирует всплеск экспорта газа из Великобритании в Европу до сентября-2022 – для пополнения ее хранилищ перед грядущей зимой. Ожидается, что объем транзита составит 5,1 млрд кубометров", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий пакет санкций против страны-террориста должен включать эмбарго на импорт российской нефти. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это "действительно деньги на разрушение демократии".