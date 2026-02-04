Российский певец и соучредитель рок-группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник) сообщил, что его сын Федор официально стал гражданином Молдовы. Исполнитель, который внесен в перечень "иноагентов" в РФ из-за поддержки Украины, не стал скрывать радостных эмоций от этого события и искренне поблагодарил страну за "помощь в нужный момент".

О новом паспорте сына артист сообщил на личной странице в Instagram. Он обнародовал серию фотографий, где зафиксированы этапы получения Федором гражданства Молдовы.

"Спасибо, Молдова! Бесконечно благодарен за неоценимую помощь в самый нужный момент! Спасибо за моего сына Федора! Спасибо за моих друзей и коллег! Только процветания, только любви, только мира, дорогая Молдова! От всего сердца", – написал рок-музыкант.

Сообщение Лева завершил довольно красноречивым фото, на котором показал средний палец российскому диктатору Владимиру Путину, чье изображение вывел на экран ноутбука. Кадр артист лаконично подписал: "Путин, х*й тебе, а не мои дети!".

Как певец поддерживает Украину

Желание Левы сделать все возможное, чтобы его близкие и родные не имели никаких связей с Россией совсем не удивительно, ведь после 24 февраля 2022 года он четко показал – осуждает кремлевский режим. Он публично называл россиян "убийцами" и твердо заявлял, что больше не вернется в страну-агрессора.

Кроме того, исполнитель не боится резко критиковать Путина. В день 72-го дня рождения диктатора Лева обнародовал фото Кремля, усыпанного черепами, в подписи к которому указал: "Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди – тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше". В комментариях под этой же публикацией певец назвал Крым украинским, а Путина – врагом России.

Кстати, только словами о поддержке Украины Лева не ограничивается. В конце 2025 года он публично поддержал сбор средств для жителей украинского Каменского на Днепропетровщине, которое после вражеских обстрелов оказалось без стабильного электроснабжения.

