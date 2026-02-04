В Европе полагают, что удары РФ по гражданским и энергетическим объектам Украины призваны силой вынудить Киев принять невыгодную сделку. Впрочем, как отмечает Bloomberg, европейские чиновники "с нарастающим скепсисом наблюдают за мирными переговорами и сомневаются в намерениях Путина прекратить боевые действия".

По сведениям агентства, Европа подготовила очередной пакет санкций, приуроченный к четырехлетней годовщине полномасштабного вторжения. "Также усиливаются меры против российского „теневого флота", однако, по словам европейских чиновников, эти шаги больше похожи на медленный прокол шины, чем на ответ „ударом на удар"", — говорится в публикации.

Примечательно и то, что источники журналистов утверждают: США подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их введения пока нет. Судя по позиции президента США, заявившего накануне, что Путин "сдержал слово" и в течение недели не наносил удары по украинской энергетике, рассчитывать на адекватную реакцию на усилившийся до предела террор против мирного населения Украины не приходится.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби уже начались. Пока создается впечатление, что их конкретным результатом может стать продвижение по гуманитарному треку — например, в вопросах обмена пленными. Это само по себе можно только приветствовать. Однако остаются серьезные сомнения в том, что эти переговоры приведут к прорыву по ключевому вопросу — прекращению огня. Это решение находится исключительно в руках Путина, и у него по-прежнему нет оснований полагать, что за совершённые против украинцев злодеяния последует наказание.