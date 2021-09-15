Украине одобрили льготный кредит от ЕС: сумма, условия и реакция Киева

Украина получит от Европейского Союза 600 млн евро – это второй и последний транш по программе макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Решение о выделении средств уже приняла Европейская комиссия (ЕК). Это кредит на льготных условиях, помощь предназначена для борьбы с последствиями коронакризиса. Теперь (с учетом других программ помощи) Украина может получить до конца года 1,8 млрд долларов.

Деньги от Еврокомиссии поступят на государственные счета Украины в конце октября. Об этом заявил РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Еврокомиссия выделяет Украине льготный кредит: вернуть долг нужно до 2035 года, а процентная ставка не должна превышать 2% годовых. Первый транш займа, например, выделили под 0,125%. Для сравнения, на открытых рынках капитала Украина в мае-2021 брала в долг под 7,9% годовых.

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Домбровскис признал, что Украина выполнила все условия для получения второго транша от Европы. Кроме того, важную роль сыграло то, что Киев сумел сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

"Украина выполнила согласованные политические условия. Это, наряду с хорошим прогрессом по текущей программе Украины с МВФ, позволило [Европейской] комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса", – сказал Домбровскис.

Условиями предоставления транша были реформы в таких сферах:

борьба с коррупцией;

улучшение бизнес-климата в Украине;

управление государственными финансами;

управление госпредприятиями.

Отдельно в ЕС требовали продолжения программы МВФ stand-by. Сотрудничество с Фондом, по мнению европейских (и других иностранных) кредиторов, делает Киев более надежным заемщиком.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС в целом, а также лично главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса. "Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", – написал Зеленский в Twitter.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также приветствовал выделение Украине транша. По мнению главы правительства, эти средства помогут восстановить экономику после коронакризиса. "Углубляем наши отношения, продолжаем реформы, благодаря которым укрепится устойчивость Европы", – написал Шмыгаль в Twitter.

МВФ до конца 2021 года может выделить Украине 750 млн долларов. Точная сумма станет известна после окончания работы миссии Фонда. Эксперты МВФ уже 18 сентября начнут анализировать выполнение Киевом программы.

Всемирный банк (ВБ) планирует выделить Киеву 350 млн долларов. Украина сможет получить средства, если в Верховной Раде примут во втором чтении законопроект № 3205-1 о кредитах для аграриев, объяснял нардеп Ярослав Железняк.

Если 600 млн евро от ЕК перевести в американскую валюту, по нынешнему курсу получится около 709 млн долларов. То есть в сумме до конца года Украина может получить 1,8 млрд долларов от ЕК, МВФ и ВБ.

Европейская комиссия предварительно одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в апреле 2020 года.

В июле 2020 года Кабинет министров договорился с Брюсселем об условиях предоставления Украине помощи для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

В августе 2020 года Верховная Рада ратифицировала соответствующий кредитный договор.

Первый транш в рамках европейской программы поддержки Украина получила 9 декабря 2020 года.

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