Украинцам обещают не отключать электроэнергию: что произошло и когда вернут графики 

В Украине благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" 13 февраля не ввел ограничение на потребление электроэнергии. В результате украинцам обещают не отключать свет в течение всего дня.

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Однако, ситуация может измениться: если потребление достигнет пиковых отметок, "Укрэнерго" придется ввести лимиты, что мгновенно приведет к возвращению графиков стабилизационных отключений.

Как сообщают в ДТЭК, ограничения не действуют в Киеве, Киевской и Одесской областях. Это позволит не отключать электроэнергию в течение суток.

Также об отсутствии ограничения на потребление тока сообщили и в "Полтаваоблэнерго". Не планируют отключать свет также и в Запорожской области. В целом по всей территории Украины облэнерго сообщают: графики временно не действуют.

Однако, ситуация может значительно ухудшиться уже в ближайшие часы. С началом будних дней традиционно растет потребление тока со стороны промышленности и бизнеса. В результате электроэнергии не хватает и для населения, приходится вводить графики поочередного отключения света.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий при этом отметил, что на данный момент ремонты и восстановления энергосистемы происходят быстрее, чем РФ наносит новые повреждения. И если ситуация будет продолжаться таким же образом, ситуация будет улучшаться.

Отметим, потребление электроэнергии может значительно снизиться после потепления. Украинцы перестанут отапливать свои дома и квартиры, как результат, буде легче достичь стабильный баланс в системе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.

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