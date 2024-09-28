Швейцария поддержала 'мирную инициативу' Китая и Бразилии по отношению к Украине: в чем главная идея

Швейцария выразила поддержку "мирной инициативе" Китая и Бразилии для завершения войны на Украине. Хотя в "инициативе" не упоминается Устав Организации Объединенных Наций, предложение Китая и Бразилии соответствует Уставу ООН.

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Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Соответствующая "инициатива" прозвучала на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Бидо отметил, что Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии, поскольку она имеет целью прекращение боевых действий и политическое разрешение конфликта. Также эта инициатива предлагает альтернативу "агрессивной риторике, которая звучала на заседаниях ООН со стороны Украины и России".

В то же время, представитель МИД Швейцарии подчеркнул важность отсылки на Устав ООН в любых мирных инициативах по Украине.

Бидо подтвердил, что Швейцария была приглашена на встречу представителей Китая и Бразилии на полях Генассамблеи ООН, "и была там единственной приглашенной западной страной". Он также добавил, что "Швейцария способна объединить между собой север и юг" и "поддерживает принцип пути к миру на основе конкретных предложений".

Так называемая "мирная инициатива" Китая и Бразилии была отвергнута представителями США и ЕС как "военная стратегия Москвы". Она не содержит отсылок на Устав ООН потому, что в последнем есть пункт о "территориальной целостности и неприкосновенности государства". Это принцип международного публичного права, согласно которому территория государства неприкосновенна от посягательств со стороны других государств путем применения военной силы.

Впервые о "мирной инициативе" Китая и Бразилии начали говорить во время первого Саммита мира. Этому предшествовали заявления указанных стран о необходимости присутствия на саммите представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подверг критике китайско-бразильскую инициативу по завершению войны, поскольку это просто политические заявления, которые не обсуждались с Украиной. По его словам, эта инициатива – не о справедливости и уважении к территориальной целостности Украины.

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