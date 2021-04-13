Украинцам могут раздать кредиты на квартиры по особым условиям: законопроект "слуг"

В Украине планируют объединить Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) и "Укрфинжилье", выделить дополнительно 20 млрд грн для обеспечения дешевой ипотеки для тех украинцев, которые нуждаются в жилье.

Как говорится в законопроекте №5308 (авторы – несколько десятков "слуг" во главе с Юрием Аристовым), который рассмотрят на заседании Верховной Рады 13 апреля, это позволит реализовать план президента Владимира Зеленского о запуске доступной ипотеки под 7%.

"Ожидается, что в краткосрочной перспективе будет предоставлено около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобретено 12 тыс. квартир для передачи их в финансовый лизинг", – говорится в сообщении.

Всего на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, на поддержку государства ожидают также 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. Банковский кризис 2014-2015 годов остановил ипотечное кредитование и привел к кризису в ГИУ.

"В связи с этим, предусмотрены изменения в приложение № 2 к настоящему Закону в части увеличения планового показателя государственных внутренних заимствований на 20 млрд грн и включение в этой сумме планового показателя приобретение ценных бумаг по общему фонду государственного бюджета, а также соответствующие изменения в статью 5 этого Закона об увеличении предельного объема государственного долга на 20 млрд грн", – говорится в документе.

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