Украинские беженцы могут остаться в Европе и решить ее проблему с рабочей силой – МВФ

Тем беженцам из Украины, которые решат не возвращаться домой, в Европе будут рады. Ведь там не хватает рабочей силы – и украинцы смогут ее обеспечить.

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки". Он подчеркнул: сама же Украина тоже нуждается в этих людях. И чем раньше они вернуться в страну, "тем [будет] лучше".

"В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период – и это будет позитивом для Европы. Потому что в среднесрочной перспективе в ней не будет хватать рабочей силы", – сказал Кеммер.

Видео дня

Отметим: по данным ООН, после полномасштабного вторжения России из Украину выехали 5,034 млн человек. При этом еще 7,1 млн граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

В то же время, Польша уже испытывает критическую нехватку украинских работников-мужчин, которые не смогут приехать на заработки из-за войны. В результате работодатели пытаются адаптировать свои вакансии для женщин.

"Мы убеждаем наших клиентов в том, что война в Украине повлекла за собой неотвратимые изменения в структуре миграции. Что украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, и нужно, где это возможно, подстраивать производственные процессы под работу для женщин", – рассказали в центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тысяч – те, кто ищут работу.