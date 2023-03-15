Украинские банки пересчитали курс доллара: сколько стоит валюта США

Банки Украины снизили наличный курс доллара. По состоянию на утро 15 марта валюта США стоит в среднем 38,1/38,65 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. дешевле в покупку, чем днем ранее, и на 2 коп. – в продажу.

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Среди больших банков самый высокий курс в продаже установил Ощадбанк – 39,2 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Сенс Банк – 38,75 грн;

Райффайзен Банк, Универсал Банк – по 38,7 грн;

ПриватБанк – 38,45 грн.

Покупают валюту дороже всего в Укрэксимбанке – по 38,35 грн. Далее идут:

Укрсиббанк – 38,3 грн;

Ощадбанк, Сенс Банк – 38,25 грн;

Райффайзен Банк – 38 грн;

ПриватБанк – 37,95 грн;

Универсал Банк – 37,5 грн.

Некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

А вот на черном рынке курс доллара повысили. Так:

в покупке – на 7 коп., до 38,52 грн;

в продаже – на 10 коп., до 38,65 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В Украине установился самый низкий курс доллара с лета

Как рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, В феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

"В феврале соотношение между спросом и предложением на валютном межбанке улучшилось. Разница между покупкой валюты и ее продажей в поддержку фиксированного курса сократилось с 3,14 млрд долларов в январе до 2,49 млрд долларов в феврале, что соответствует среднему размеру месячных интервенций с начала войны", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. При этом в ближайшие одну-две недели ожидается именно удешевление валюты.

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