Украинские банки переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки снизили наличный курс доллара. По состоянию на утро 14 марта американскую валюту покупают в среднем по 38,17 грн, продают – по 38,67 грн. Это – как в покупке, так и в продаже – на 3 коп. дешевле, чем днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке установили Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк – 38,25 грн. За ними идут:

Райффайзен Банк – 38,1 грн;

ПриватБанк – 37,9 грн;

Универсал Банк – 37,4 грн.

Продают валюту дороже всего в Ощадбанке – по 39,2 грн. Далее идут:

Укрэксимбанк – 38,85 грн;

Сенс Банк – 38,75 грн;

Райффайзен Банк – 38,7 грн;

Универсал Банк – 38,6 грн;

ПриватБанк – 38,4 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара 14 марта также снизили – но только в продаже. Снижение составило 5 коп. – до 38,55 грн. В покупке же курс остался на прежнем уровне в 38,45 грн.

Курс пересчитают в ближайшее время

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, наличный курс доллара в Украине в марте, вероятно, останется на текущем уровне или немного снизится. При этом в ближайшие одну-две недели ожидается именно удешевление валюты.

"Пока держится такая тенденция, что курс гривни несколько укрепляется. И, скорее всего, он будет держаться в наличном сегменте примерно на уровнях, которые мы видим сейчас – либо чуть ниже. То есть доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее всего, он будет в том диапазоне, который есть сегодня", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с августа и 21 июля 2022 года соответственно.

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