Украине нужен миллион трудовых мигрантов из других стран: как их привлечь

Украине еще до начала полномасштабной войны нужно было привлекать более 1 млн трудовых мигрантов в год. По факту же страна привлекла только 5-13% от необходимого количества иностранных работников. После войны потребность окажется еще выше, ведь некоторые беженцы не вернутся домой, а миграция из Украины сохранится.

Если не привлекать к работе мигрантов из других стран, государство будет неизбежно терять темпы экономического роста. Об этом рассказал эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий в интервью ZN.

"В зависимости от метода подсчета, в 2021 году мы привлекли всего 3-15% от необходимого количества мигрантов. Поэтому и имеем такие низкие темпы развития экономики... Есть прямая корреляция между долей мигрантов в структуре населения и уровнем развития страны. В среднем в развитых странах доля мигрантов составляет около 27% от всего населения, а в топ-10 стран мира – 37%. В Украине этот показатель приблизительно в десять раз меньше", – объяснил Гайдуцкий.

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Именно по этой причине Украине важно будет создавать программы по привлечению мигрантов, считает эксперт. Причем эти программы должны быть разделены на 2 группы: для украинцев (включая диаспору) и для иностранцев.

При этом при работе с украинцами фокус должен быть на разработке программ по привлечению их денег. А при работе с иностранцами – на программах по привлечению их самих, считает Гайдуцкий.

"Большая часть украинцев выехала с целью заработать деньги или стартовый капитал, поэтому привлечь их нефинансовыми инструментами будет крайне сложно: какие-либо предложения в форме "вертолетных денег" от власти они просто "проедят" и снова поедут на работу. Поэтому все программы в мире для своих этнических мигрантов, находящихся за границей, строятся по мотивационному принципу: например, переводите на родину больше денег – заплатите меньше налогов или получите лучшую ставку по ипотеке и т.п.", – объяснил специалист.

А для иностранных мигрантов, программы должны строиться с фокусом на самих людей, у которых нужно сформировать доверительное отношение к Украине. "Они сначала должны приехать в Украину и убедиться в ее преимуществах, а потом уже свои деньги привезут... Власть должна работать над тем, чтобы иммигрант прошел все стадии: сначала он турист, потом торговец, со временем предприниматель и, наконец, инвестор", – рассказал Гайдуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт также рассказал, как вернуть беженцев в Украину после войны. Для этого, по мнению Гайдуцкого, нужно работать сразу по трем направлениям: с самими мигрантами, с местными властями и украинским бизнесом.