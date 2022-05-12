Как вернуть беженцев в Украину после войны: эксперт по трудовой миграции предложил план

Война вынудила более чем 5 млн украинцев покинуть страну. И чем дольше беженцы находятся за границей, тем сильнее риск, что они не вернутся в Украину. После завершения боевых действий это может привести к серьезному кризису на рынке труда. Поэтому властям придется разработать специальные программы, которые стимулируют украинцев возвращаться на родину.

Для этого нужно работать сразу по трем направлениям: с самими мигрантами, с местными властями и украинским бизнесом. Об этом рассказал эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий в интервью ZN.

"Центральная власть должна предложить городам и объединенным территориальным громадам финансовые и регуляторные инструменты, которые будут стимулировать их разрабатывать и внедрять такие программы. Власть на местах намного лучше знает ситуацию и своих жителей, так пусть это будет их ответственностью", – отметил Гайдуцкий.

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Работа с бизнесом важна, поскольку именно он, а не государство создает рабочие места и платит налоги. Эксперт рекомендует внедрять мотивационные программы по трудоустройству именно тех украинцев, которые готовы вернуться.

"Что касается программ с самими мигрантами, то они должны мотивировать к переводу большей части их доходов и формированию сбережений в Украине с дальнейшим приобретением каких-либо активов или развитию предпринимательства. А это уже путь и к возвращению самих мигрантов. Потому что если у него здесь нет ни работы, ни сбережений, ни какого-то актива, то куда и для чего возвращаться?" – объяснил Гайдуцкий.

Он привел в качестве примера программу TresperUno (3х1), которая реализуется в небольших городах Мексики. Она направлена на восстановление или строительство дорог, школ, больниц.

"К каждому доллару от мигранта правительство, штат и муниципалитет также добавляют по доллару. Эту программу периодически расширяют до 4х1 или 5х1. Четвертый доллар может дать донор (например USAID), а пятый – например, финансовое учреждение (в Мексике регулярно такую поддержку предоставляет WesternUnion)", – рассказал эксперт.

Важно, что объекты, которые нужно отстроить, выбирают сами мигранты или местный бизнес, а не муниципалитеты и центральная власть. Еще один существенный нюанс – участие банков в качестве партнеров проекта, а не только как расчетных учреждений.

"К сожалению, в Украине из четырех госбанков до сих пор ни один не специализируется на банковском обслуживании мигрантов. Хотя благодаря переводам мигрантов у нас был стабильный валютный курс до войны", – подчеркнул Гайдуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца войны вопрос возвращения мигрантов ради баланса на рынке труда не будет актуальным. Ведь с начала полномасштабного вторжения России работу в Украине потеряли около 4,8 млн человек. Именно настолько сократилось количество рабочих мест в стране.