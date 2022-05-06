Украина ждет денег от партнеров: Марченко подсчитал, сколько получим в мае

Украина в апреле получила 22 млрд грн грантовой, то есть безвозвратной помощи от международных партнеров. И уже в мае ожидаются новые поступления. В частности, это $500 млн от США, 150 млн евро от Германии и 200 млн от Италии. Вместе с кредитными средствами помощь составит более $1,5 млрд.

Еще 1 млрд канадских долларов Украина получит через административный счет Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина". Он напомнил, что ежемесячно Украине нужно около $5 млрд на покрытие дефицита бюджета.

"Имеем большие ожидания по поводу того, что мы можем получить в ближайшее время от наших партнеров", – сказал министр. Марченко также перечислил другие источники финансирования, на которые рассчитывает Украины:

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дополнительный кредит от Японии в $300 млн;

$200 млн первого транша кредита International Development Association Всемирного банка (ВБ) (полная сумма кредита – $1 млрд);

$160 млн от ВБ на покрытие расходов по выплатам внутренне перемещенным лицам и социальным выплатам.

"По 10 млн евро ожидаем от Латвии и Литвы, а также Австрии, еще $10,5 млн – от Швейцарии, 20,5 млн евро – от Дании. Кроме того, Польша и Финляндия решают сумму и механизм помощи. Еще 20 млн евро – от Норвегии, также через трастовый фонд. Исландия в мае должна предоставить 470 тыс. евро", – отметил министр финансов.

При этом, по словам Марченко, Украина сильнее всего рассчитывает на инструмент предоставления специальных прав заимствования (SDR, т.н. валюта МВФ). Механизм предусматривает, что страны-члены МВФ могут поделиться с Украиной частью своих SDR.

"Было письмо премьер-министра странам – потенциальным донорам, которые могут поделиться долей. Речь шла о 10%. Сейчас мы работаем над механикой этого процесса", – отметил глава Минфина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал старт глобальной инициативе United24, которая призвана объединить людей во всем мире для помощи Украине. Сайт уже заработал. Платформа станет главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.