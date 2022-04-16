Война дорого обходится Украине, но экономика будет улучшаться: Зеленский объяснил, за счет чего

Месяц войны стоит Украине 7 млрд евро. Однако несмотря на то, что чем дольше будут идти военные действия, тем большее давление будет оказываться на украинскую экономику, ситуация в стране будет улучшаться. Прежде всего, за счет поддержки партнеров.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами 16 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: другим фактором, который позитивно повлияет на экономику страны, станет возвращение в Украину ранее выехавших из нее людей – и их активное включение в работу.

"Я считаю, что люди будут возвращаться и будут работать. И экономически ситуация будет лучше", – отметил президент.

При этом он объяснил: огромные траты в начале войны были вызваны необходимостью быстрого обеспечения Украины всем необходимым. "Была задача: если обвал города, там все должно уже быть", – заметил президент. Из-за этого, по его словам, таможня и налоговая "нормально не работали".

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"Первый месяц, минус 7 млрд евро, это сложная история, связанная с тем, что нам нужен был полный импорт, вся гуманитарка. Мы не обращали внимания, как это доставляется. Какие очереди и т.д. на таможнях – нас это не интересовало. Нас интересовало очень быстрое наполнение пищевыми продуктами и медсредствами всех городов, которые завтра могут быть оккупированы", – пояснил президент.

При этом он подчеркнул: все эти вопросы должна была решать именно власть. Поскольку "весь бизнес оказался закрыт".

Где Украина будет брать деньги

Зеленский подчеркнул: продолжение войны будет истощать экономику Украины. Однако страна имеет ряд источников финансовой поддержки. В частности, речь идет о:

МВФ;

различных программах помощи;

грантах.

С собранными деньгами для Украины поступают несправедливо

В то же время президент посетовал на несправедливое, по его мнению, распределение партнерами собранных в помощь Украине средств. Прежде всего, тех, которые собраны в поддержку беженцев.

Зеленский убежден: собранные для Украины деньги должны быть переданы именно Украине. А не странам, принявших беженцев.

"Если деньги выделяют на наших людей, они должны заходить в наше государство. А наше государство должно перечислять уже людям, которые или находятся в нем, или беженцам. Это – справедливо. А когда собираются под нас деньги в мире, а потом они сюда даже не заходят, а идут на те государства, которые снабжают наших граждан помощью – это не очень справедливо", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал закон, обязывающий членов наблюдательных советов возвращаться на место работы в период 48 часов во время действия военного положения. По его словам, он сделал это с целью обеспечения работы "всех отраслей и институтов".