Украина за месяц получила от партнеров $4 млрд: потери для страны все равно масштабные

Украина за месяц войны потеряла от 35 до 60%. При этом международные партнеры частично эти потери возместили, предоставив $4 млрд.

Об этом со ссылкой на замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы сообщает агентство Укринформ. Однако говорить об общих потерях экономики пока рано, поскольку все будет зависеть от того, как военная ситуация будет развиваться в дальнейшем. "Но важно не то, насколько она (экономика. – Ред.) пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – заметил Шурма.

Он отметил, что экспорт – это важнейшая составляющая экономики, обеспечивающая приток валюты. И в нашей стране есть три основных компонента экспорта: металлургия, аграрная отрасль и ИТ-отрасль. Поэтому правительство и дальше будет делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.

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Отметим, в целом убытки из-за боевых действий в Украине могут составить около $500 млрд. По другой оценке – от трети до половины ВВП Украины (по состоянию на 2021 год – до $100 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина национализирует все российское имущество на своей территории. Национализация стала возможной после подписания президентом Украины закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ". В нем идет речь о национализации и конфискации объектов, средств и вкладов, которые принадлежат россиянам.

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