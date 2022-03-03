В Украине национализируют российское имущество

В Украине принял закон о национализации российского имущества на территории нашей страны. Речь идет об объектах, средствах и вкладах.

Конфискация с последующей национализацией предусмотрена законопроектом № 7122. Об успешном голосовании за него 3 марта сообщила пресс-служба Верховной Рады. Заседание парламента проводилось в закрытом режиме, в электронной системе парламента данные о результатах голосования пока отсутствуют.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ определяет:

принципы принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов;

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основания и порядок принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов;

правовой режим принудительно изъятых в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Кто и чем владеет?

Российские олигархи и крупные предприниматели владеют в Украине десятками предприятий. Среди приближенных к Путину свои интересы в Украине есть и у олигарха Олега Дерипаски, и у табачного короля Игоря Кесаева.

Олег Дерипаска

Financial Times cообщило о том, что олигарх принимал участие в отмывании денег для Путина. Он также является фигурантом санкционных списков многих стран, в том числе и Украины.

Официально он вышел из своих бизнесов: "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗаЛК), который он успешно развалил, уничтожив конкурента, вернулся государству. А вот еще один крупный актив – "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ) вероятно, до сих пор принадлежит россиянину.

Им владеют "Алюминий Украины" и "Гуардон Украина". Их учредители зарегистрированы на островах Аруба (офшор). Но как пишут николаевские журналисты, гендиректор НГЗ Виктор Кожевников – бывший менеджер алюминиевого завода группы "Русал" Дерипаски. Его заместитель Аркадий Саркисян – бывший депутат российской Госдумы, и, по сообщениям российских СМИ, бывший охранник Дерипаски. Весь изготовленный глинозем, по информации НГЗ, отправляется швейцарской фирме, которая предоставляет предприятию бокситы.

Мегдет Рахимкулов

Экс-глава представительства "Газпрома" в Венгрии Мегдет Рахимкулов владеет акциями крупнейшего венгерского банка OTP Bank. Сейчас у его семьи 8,64% акций OTP, группа в Украине владеет ОТП Банком.

Игорь Кесаев

В России владеет компанией "Мегаполис", в Украине же их дочерняя компания переименована в Тедис-Украина. По официальной информации, с 2014 года ее основной собственник - Борис Кауфман. Однако совладельцем также называют Игоря Кесаева, это российский олигарх, который находится под санкциями в Украине.

Александр Лалаян

Россиянин Лалаян уже много лет поставляет авто в разные органы власти в Украине. Связанные с ним компании получили десятки миллионов гривен и за авто для Верховной Рады. У него также есть бизнес и в России. К примеру, компанией "Артмотор" до 2019 года владел гражданин России Александр Хоренович Лалаян. Его партнером в России (согласно их реестрам) был Алексей Горбов, однофамилец владелицы харьковской фирмы. Теперь же компанией "Артмотор" владеют россиянка Лариса Атапина и украинка Татьяна Акимова. Эти данные и сейчас можно проверить с помощью сервиса YouControl.

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