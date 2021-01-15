Украина уже покупает газ из РФ через европейские компании: Витренко объяснил предложение разблокировать экспорт

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что предлагает экспортировать газ только у "независимых компаний из России". К примеру, добычей голубого топлива в государстве-агрессоре занимается Shell. При этом политик отметил, что Украина и так покупает газ из России с помощью посредничества европейских компаний.

Как написал Юрий Витренко на своей странице Facebook. "Нафтогаз" и другие украинские компании на европейском рынке покупают газ у европейских компаний, которые, в свою очередь, покупают газ у "Газпрома"...Замечу, что против разблокирования экспорта газа из России независимыми компаниями выступает "Газпром", который осуществляет транзит газ через Украину и продает его европейским компаниям на точках передачи уже после пересечения западной границы Украины", – заявил Витренко.

И.о. министра отдельно уточнил, что покупать газ у "Газпрома" он не предлагал и такой вариант не рассматривают. "Если кто-то предлагает восстановить прямой импорт украинскими компаниями газа от "Газпрома", или чтобы государственные компании покупали напрямую импортированный газ из России, то пишите, кто это предлагает, потому что мы таких предложений не делали", – написал политик.

Витренко объяснил идею покупать газ из России facebook.com/YVitrenko

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил разблокировать закупки газа напрямую из России. Уже несколько лет Украина покупает российское голубое топливо через европейских посредников. Политик же предлагает найти независимые компании в РФ, которые будут продавать газ по более низким ценам.

Отметим, Украина уже 1876 дней не закупает газ напрямую у России. Это якобы должно было защитить от возможного политического давления со стороны "Газпрома". Голубое топливо покупают европейские компании и передают его украинцам.

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