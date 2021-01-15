Україна вже купує газ з РФ через європейські компанії: Вітренко пояснив пропозицію розблокувати експорт

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що пропонує експортувати газ тільки у "незалежних компаній з Росії". Наприклад, видобутком блакитного палива в державі-агресора займається Shell. При цьому політик зазначив, що Україна і так купує газ з Росії за допомогою посередництва європейських компаній.

Як написав Юрій Вітренко на своїй сторінці Facebook. "Нафтогаз" і інші українські компанії на європейському ринку купують газ у європейських компаній, які, в свою чергу, купують газ у "Газпрому" ... Зауважу, що проти розблокування експорту газу з Росії незалежними компаніями виступає "Газпром", який здійснює транзит газ через Україну і продає його європейським компаніям на точках передачі вже після перетину західного кордону України", – заявив Вітренко.

В.о. міністра окремо уточнив, що купувати газ у "Газпрому" він не пропонував і такий варіант не розглядають. "Якщо хтось пропонує відновити прямий імпорт українськими компаніями газу від "Газпрому", або щоб державні компанії купували безпосередньо імпортований газ з Росії, то пишіть, хто це пропонує, тому що ми таких пропозицій не робили", – написав політик.

Вітренко пояснив ідею купувати газ з Росії facebook.com/YVitrenko

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Уже кілька років Україна купує російське блакитне паливо через європейських посередників. Політик же пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Зазначимо, Україна вже 1876 днів не закуповує газ безпосередньо в Росії. Це нібито мало захистити від можливого політичного тиску з боку "Газпрому". Блакитне паливо купують європейські компанії і передають його українцям.

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